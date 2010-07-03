Эксперт предрек рекордный рост биткоина

Впервые с июля прошлого года курс биткоина превысил отметку в восемь тысяч долларов. Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин уверен, что биткоин ждет новый рекордный рост, передает ИА "НСН".
Эксперт уверен, что вопреки скачкам курса биткоин не сдавал своих позиций, которые всегда были связаны с определенными требованиями рынка. С увеличением количества проектов, в которых используют криптовалюты, биткоин способен стать новым витком в развитии экономики.
"Мы в РАКИБ исходим из того, что имеем дело не с бумом, а с краткосрочной экономической тенденцией перехода на новые условия существования экономики, где криптовалюты востребованы в экономических процессах", – сказал Припачкин, сравнив ситуацию с распространением криптовалют с историей развития интернета.
6 мая стоимость биткоина преодолела отметку в шесть тысяч долларов. На бирже Binance биткоин вырос в цене на 3,26%, до 5,903 тысячи долларов. Ранее в ходе торгов стоимость криптовалюты достигала отметки в 6,028 тысячи долларов.
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