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13:46

Медведев призвал "не хоронить" криптовалюты

власть экономика

13:46

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал "не хоронить" криптовалюты из-за падения их стоимости. Он также отметил, что 2018 год показал исключительную волатильность криптовалют.

"Я напомню, на нашей встрече год назад на Гайдаровском форуме мы рассуждали о том, насколько это все хорошо и интересно. С тех пор стоимость некоторых криптовалют, как известно, упала в пять раз. Но это не повод их хоронить. Как и в любом общественном явлении, экономическом институте есть и темные, и светлые стороны. Просто мы должны внимательно наблюдать за тем, что с ними происходит", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Рынок криптомонет в конце 2018 года показал рекордное удешевление. Тенденция к падению продолжилась и в январе 2019-го года. Так, в начале 2019 года одна из самых популярных криптовалют, биткоин, обвалилась почти до 3600 долларов. Многие эксперты полагают, что ее стоимость может постепенно дойти до нуля.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее сообщал, что власти начали разрабатывать понятия "цифровых денег" и "цифровых прав" вместо "криптовалюты" и "токена". Проекты законов о "цифровых деньгах" помешают выводу активов в нерегулируемую цифровую среду.

власть экономика

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