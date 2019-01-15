Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал "не хоронить" криптовалюты из-за падения их стоимости. Он также отметил, что 2018 год показал исключительную волатильность криптовалют.
"Я напомню, на нашей встрече год назад на Гайдаровском форуме мы рассуждали о том, насколько это все хорошо и интересно. С тех пор стоимость некоторых криптовалют, как известно, упала в пять раз. Но это не повод их хоронить. Как и в любом общественном явлении, экономическом институте есть и темные, и светлые стороны. Просто мы должны внимательно наблюдать за тем, что с ними происходит", – сказал он, передает Агентство "Москва".
Рынок криптомонет в конце 2018 года показал рекордное удешевление. Тенденция к падению продолжилась и в январе 2019-го года. Так, в начале 2019 года одна из самых популярных криптовалют, биткоин, обвалилась почти до 3600 долларов. Многие эксперты полагают, что ее стоимость может постепенно дойти до нуля.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее сообщал, что власти начали разрабатывать понятия "цифровых денег" и "цифровых прав" вместо "криптовалюты" и "токена". Проекты законов о "цифровых деньгах" помешают выводу активов в нерегулируемую цифровую среду.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.