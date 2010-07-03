Стоимость биткоина впервые с ноября 2018 года превысила отметку в 6 тысяч долларов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Стоимость биткоина впервые с ноября 2018 года превысила психологическую отметку в 6 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 17:44 биткоин дорожал на 3,22%, до 5,901 тысячи долларов.

На бирже Binance биткоин вырос в цене на 3,26%, до 5,903 тысячи долларов. Ранее в ходе торгов стоимость криптовалюты достигала отметки в 6,028 тысячи долларов.

Стоимость криптовалюты Ethereum выросла на 3,95%, до 173,29 доллара, Ripple – на 0,34%, до 0,3019 доллара, Bitcoin Cash – на 0,10%, до 288,4 доллара.

На данный момент капитализация рынка криптовалют составляет 186,41 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 56% рынка.

Эксперты связывают рост биткоина с завершением "медвежьего" цикла, который длился ровно год, начиная с 15 декабря 2017 года.

"Завершение цикла связано с тем, что инвесторы, которые не могли или боялись держать (криптовалюту), на падающем рынке избавились от позиций, и спрос превысил "давление" продавцов", – рассказал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

Он полагает, что стоимость биткоина дойдет до диапазона 6,3-6,5 тысячи долларов, однако после этого снизится.

В декабре 2017 года курс биткоина составлял более 20 тысяч долларов. Общая капитализация рынка составляла 335,7 миллиарда долларов.

Рекордное удешевление рынок криптомонет показал в конце 2018 года. Тенденция к падению продолжилась и в начале 2019 года. Тогда биткоин обвалился почти до 3600 долларов.