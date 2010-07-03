Комитет ГД внесет поправки в бюджет об индексации зарплат военным

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Депутаты Госдумы внесут поправки в бюджет об индексации зарплат военным с 1 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Юрия Швыткина.
Ранее комитет по обороне опубликовал свое заключение на проект бюджета. В нем говорится о том, что кабмин не принимает рекомендации повышения уровня оплаты труда гражданского персонала воинских частей и организаций федеральных органов исполнительной власти.
Также в документе подчеркивается, что подобная ситуация может привести к росту очередей на жилье среди военных. Кроме того, депутаты заявили о необходимости в выравнивании уровня заработной платы по отношению к каждому сотруднику и его квалификации, а также об установке гарантий, связанных с оплатой в районах с неблагоприятными климатическими условиями.
"Поправки будут ко второму чтению. Это индексация зарплат военнослужащих и пенсий военных пенсионеров с 1 января. Действующим военнослужащим – 4,3%, а военным пенсионерам – 6,3%. И повышение окладов гражданским служащим", – сказал Швыткин.
При этом точных параметров при повышении окладов он назвать не смог, поскольку данный вопрос ранее не обсуждался. По его словам, все поправки будут вноситься совместно с депутатами из комитета обороны.
26 сентября Минфин опубликовал проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов. Профицит бюджета в будущем году составит 0,9 триллиона рублей, в 2021 году – 0,6 триллиона рублей, а в 2022 году – 0,3 триллиона.
Планируется, что доходы в 2020 году составят 20,4 триллиона рублей, в 2021 году – 21,2 триллиона, в 2022 году – 22 триллиона рублей. Расходы запланированы на уровне 19,5 триллиона рублей, 20,6 и 21,8 соответственно.
Проект бюджета правительство внесло в Госдуму 30 сентября. После этого глава нижней палаты парламента направил его на рассмотрение в профильный думский комитет. В первом чтении депутаты обсудят общую концепцию проекта бюджета и связанных с ним законопроектов, объем доходов, расходов и другие вопросы.
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