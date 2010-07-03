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16:57

В Минфине спрогнозировали падение доходов россиян

власть экономика

16:57

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Фото: depositphotos/mizar_219842

Реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падать, в том числе из-за необходимости платить по кредитам, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минфина, подготовленные к проекту бюджета на период 2020-2022 годов.

В документах отмечается, что доходы понижаются (-1,3% за первое полугодие 2019 года) несмотря на прогнозируемый рост зарплаты в 1,5%.

"В результате рост реальных располагаемых доходов населения по итогам 2019 года сохранится на уровне предыдущего года и составит 0,1%", – отмечается в материалах ведомства.

Ранее сообщалось, что больше всех кредитов наличными в августе взяли заемщики в возрасте от 30 до 39 лет. Эта группа составила почти 31% от всех клиентов кредитных организаций.

Клиенты в этой возрастной группе оформили в прошлом месяце 496 тысяч займов на общую сумму в 144 миллиарда рублей.

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власть экономика

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