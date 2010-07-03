В России выросло число выданных наличными кредитов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Объединенное кредитное бюро подготовило отчет, согласно которому объем выдачи наличных кредитов в России вырос на четверть за последние полгода. Об этом пишет газета "Известия".

В Центробанке отметили, что значительная часть кредитов без залога выдается именно наличными. За период с января по май 2019 года их количество увеличилось на 25,7%. Вместе с тем объем всех потребительских займов вырос на 11%.

Общая сумма займов наличными составила 2,2 триллиона рублей (1,8 триллиона годом ранее). Всего за первую половину 2019 года выдали 4,2 триллиона потребкредитов. Их средний размер вырос с 249 тысяч до 269 тысяч рублей.

Как отмечается в материале, займы россияне тратят в основном для оплаты ремонта и бытовых покупок, а также на отдых и приобретение автомобилей. Вместе с тем подчеркивается, что наличные кредиты просты в оформлении.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин предупредил о "взрыве" проблемы закредитованности населения в России в 2021 году. По оценкам ведомства, "дотянуть" до 2022 не получится. В связи с этим Орешкин призвал "не увеличивать проблему в размере" и "не отодвигать ее". По мнению министра, безболезненно решить вопрос с растущими долгами россиян по кредитам "точно уже не получится".