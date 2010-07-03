Россияне в возрасте от 30 до 39 лет стали чаще брать кредиты

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Больше всех кредитов наличными в августе взяли заемщики в возрасте от 30 до 39 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Эта группа составила почти 31% от всех клиентов кредитных организаций. По данным Объединенного кредитного бюро, клиенты в этой возрастной группе оформили в прошлом месяце 496 тысяч займов на общую сумму в 144 миллиарда рублей.

Заемщики моложе 30 лет за указанный срок оформили 225 тысяч займов на 46 миллиардов рублей. Клиенты кредитных организаций в возрасте от 40 до 49 лет в общей сумме заняли 120 миллиардов рублей, а клиенты в возрасте от 50 до 59 лет оформили займов на 82 миллиарда рублей. Заемщики старше 60 лет оформили кредитов на 39 миллиардов рублей.

Как уточняется, доля заемщиков от 30 до 39 по сравнению с прошлым годом увеличилась на 1,6%. У заемщиков других категорий замечено снижение на уровне 1%. Изменения не коснулись только категорию клиентов в возрасте от 40 до 49 лет.

Объединенное кредитное бюро имеет в своей базе более 600 кредиторов России. По состоянию на 1 августа 2019 года в базе хранятся 373 миллиона кредистных историй.

В июле говорилось, что объем выдачи наличных кредитов в России вырос на четверть за последние полгода. За период с января по май 2019 года их количество увеличилось на 25,7%. Вместе с тем объем всех потребительских займов вырос на 11%.

Общая сумма займов наличными составила 2,2 триллиона рублей (1,8 триллиона годом ранее). Всего за первую половину 2019 года выдали 4,2 триллиона потребкредитов. Их средний размер вырос с 249 тысяч до 269 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российские банки смогут получить возможность оценивать платежеспособность потенциальных заемщиков по кредитным историям их родственников. Методику оценки разработало бюро кредитных историй "Эквифакс", на долю которого приходится около 60% рынка.

Влияние на кредитный рейтинг, согласно методике "Эквифакса", будет зависеть от того, допускал ли кто-то из родственников клиента просрочку и в каком объеме.

