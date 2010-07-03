Данные о доходах россиян передадут в Бюро кредитных историй

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН) будут рассчитывать не банки, а специально созданные квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ), сообщает газета "Известия". Для этого они получат доступ к данным о доходах россиян.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, соответствующие поправки в закон "О кредитных историях" в первом чтении рассмотрят в сентябре. Бюро самостоятельно вычислят ПДН и отправят банкам готовый показатель.

В Пенсионном фонде России (ПФР) уточнили, что по закону персональные данные без согласия гражданина передавать нельзя. Однако юристы считают, что показатель долговой нагрузки не относится к персональным данным.

В то же время в Банке России подчеркнули, что предоставление сведений о действующих договорах займа без разрешения клиентов может привести к нарушению прав граждан.

Эксперты, в свою очередь, напоминают, что финансовые организации уже давно хотят получать информацию из бюро кредитных историй без согласия заемщика, но это может вылиться "маркетинговым терроризмом" со стороны банков, считают они.

Ранее сообщалось, что в России в январе – июле 2019 года среднее значение просроченной более чем на 30 дней задолженности по кредитным картам превысило 3%. Средний показатель по всему прошлому году составил 2,1%.

Причиной роста просроченной задолженности эксперты называют активную кредитную политику банков: в декабре 2018 года было выдано рекордное количество карт – один миллион.

Число кредитных карт, выпускаемых российскими банками, увеличилось на 10%, но при этом предоставляемые по ним суммы уменьшились. Согласно статистике Национального бюро кредитных историй, в среднем лимиты по кредитным картам сократились на 6% – до 54,5 тысячи рублей. Эксперты связывают это с надвигающимся кризисом потребительского кредитования. Банки опасаются за платежеспособность заемщиков и обеспокоены падающими доходами населения.