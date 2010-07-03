Клиентов банков будут оценивать по кредитам родственников

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Российские банки могут получить возможность оценивать платежеспособность потенциальных заемщиков по кредитным историям их родственников, пишет РБК.

Методику оценки разработало бюро кредитных историй "Эквифакс", на долю которого приходится около 60% рынка.

Предполагается, что банки будут направлять в бюро данные о потенциальном заемщике. Там будут оценивать вероятность нахождения данных хотя бы об одном родственнике на 80%. На основании данных о родственниках бюро будет высчитывать риск дефолта запрашиваемого клиента.

Сейчас система содержит сведения о почти 60 миллионах граждан. Влияние на кредитный рейтинг, согласно методике "Эквифакса", будет зависеть от того, допускал ли кто-то из родственников клиента просрочку и в каком объеме.

Возможность использовать новый подход к скорингу клиентов рассматривают сразу несколько кредитных организаций.

Ранее в сентябре сообщалось, что показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН) будут рассчитывать не банки, а специально созданные квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ),. Для этого они получат доступ к данным о доходах россиян.

Как рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, соответствующие поправки в закон "О кредитных историях" в первом чтении рассмотрят в сентябре. Бюро самостоятельно вычислят ПДН и отправят банкам готовый показатель.

В Пенсионном фонде России (ПФР) уточнили, что по закону персональные данные без согласия гражданина передавать нельзя. Однако юристы считают, что показатель долговой нагрузки не относится к персональным данным.

Ранее Банк России поддержал позицию Минфина и ФНС о возможности блокировать частные счета индивидуальных предпринимателей за долги.