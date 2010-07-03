ЦБ разрешил блокировать счета ИП за долги – СМИ

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центральный Банк России поддержал позицию Минфина и Федеральной налоговой службы (ФНС) о возможности блокировать частные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) за долги. Об этом сообщает "Коммерсант".
По данным издания, Банк России опирается на статьи 23 и 24 Гражданского кодекса РФ. В них прописано, что предприниматель отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.
В Центробанке указали на принципиальную "неразграниченность" личного и предпринимательского имущества, которую подтверждал Конституционный суд. Одновременно с этим в ЦБ отмечают, что банки при блокировке счетов должны обращать внимание на ограничения законов при изъятии денежных средств по задолженности. То есть банки должны помнить о запрете на взыскание с пенсий и сохранение должнику минимального дохода.
Как сообщалось, с июня налоговые службы стали требовать от банков, чтобы те блокировали денежные средства на счетах индивидуальных предпринимателей, которые имеют задолженность. Эксперты заявили, что такая позиция негативно отразится на финансовом положении людей. Выходом из данной ситуации банкиры назвали разделение коммерческого и личного капиталов.
В июне этого года Верховный суд России предложил считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
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