С начала года в Москве зарегистрировались 110 тысяч самозанятых

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Фото: mos.ru
За восемь месяцев 2019 года в Москве в качестве самозанятых зарегистрировались 110 тысяч человек, сообщил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов на Московском финансовом форуме.
По его словам, это 60% от общего числа российских плательщиков налога на профессиональный доход. Суммарный доход московских самозанятых превысил 12,3 миллиарда рублей.
Глава департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов, в свою очередь, рассказал, что в бюджет столицы в январе–августе от самозанятых поступило 176 миллионов рублей налогов. Наиболее популярны такие виды деятельности, как пассажирские перевозки, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство и реклама.
"Работающие в Москве специалисты оценили удобство нового налогового режима. Ежедневно в столице регистрируются в среднем около 500 плательщиков налога на профессиональный доход. Более 80% зарегистрировавшихся – это те, кто раньше считались безработными и не вели предпринимательской деятельности, а теперь имеют возможность комфортно работать и получать прозрачные доходы", – сказал Тихонов.
Он добавил, что число самозанятых в Москве уже вдвое превысило плановый показатель для столицы на 2019 год, установленный Национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство". Это доказывает, что режим самозанятых получил поддержку у граждан, заключил он.
В Москве и еще трех субъектах РФ (Московской и Калужской областях, Татарстане) с 1 января 2019 года введен налог на профессиональный доход. Гражданам, которые не имеют работодателя и наемных сотрудников и самостоятельно предоставляют услуги другим гражданам и организациям, разрешено регистрироваться как самозанятым и самостоятельно платить налоги с полученных доходов.
Статус самозанятого позволяет налогоплательщику самостоятельно отчислять налог от деятельности в размере 4% от дохода (если он получен от физического лица) или 6% (от юридического). Ежегодный доход самозанятого гражданина не должен превышать 2,4 миллиона рублей.
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