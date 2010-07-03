Бизнес-омбудсмен предложил альтернативный налог для самозанятых

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Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов предложил ввести альтернативный налог для самозанятых, передает News.ru.

"Мы предлагали сделать разрешение на ведение профессиональной деятельности. Это такая сумма фиксированная, которая давала бы возможность, заплатив ее, не бояться, что будешь подвергнут какому-либо наказанию со стороны правоохранительных органов", – заявил Титов.

Он пояснил, что с данным предложением уже выступал несколько лет назад, тогда закон был на последней стадии утверждения, но в итоге Госдума приняла закон, который тогда назывался "законом о гувернантках".

Титов заявил, что собирается опробовать налог в четырех регионах России, в случае его успешного прохождения, он намерен предложить его и для других регионов. По его словам, он больше подходит для Крыма, Краснодарского края и Забайкалья, где развиваются "простые виды бизнеса".

С 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также республике Татарстан в экспериментальном режиме введен налог на профессиональный доход.

Стать самозанятым легко может любой гражданин России. Для этого достаточно использовать приложение "Мой налог", в котором есть возможность передавать налоговым органам информацию о доходах, а также оплачивать свои счета.

