Число самозанятых в Москве увеличилось на 75 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
В Москве за первую половину 2019 года зарегистрировались около 75 тысяч самозанятых. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.
"В Москве за шесть месяцев 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировались около 75 тысяч человек. По итогам первых шести месяцев нынешнего года можно говорить об успешности введения в Москве нового налогового режима, значительно упростившего работу самозанятых граждан", – рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.
Глава департамента экономической политики и развития правительства Москвы Денис Тихонов уверен, что огромным преимуществом для самозанятых стало отсутствие обязанности предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику.
Стать самозанятым легко может любой гражданин России. Для этого достаточно использовать приложение "Мой налог", в котором есть возможность передавать налоговым органам информацию о доходах, а также оплачивать свои счета.
Напомним, что с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также республике Татарстан в экспериментальном режиме введен налог на профессиональный доход.
Ранее стало известно, что самозанятые россияне смогут организовывать похороны.
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