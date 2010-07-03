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14:55

Число самозанятых в Москве увеличилось на 75 тысяч человек

город общество

14:55

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В Москве за первую половину 2019 года зарегистрировались около 75 тысяч самозанятых. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

"В Москве за шесть месяцев 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировались около 75 тысяч человек. По итогам первых шести месяцев нынешнего года можно говорить об успешности введения в Москве нового налогового режима, значительно упростившего работу самозанятых граждан", – рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Глава департамента экономической политики и развития правительства Москвы Денис Тихонов уверен, что огромным преимуществом для самозанятых стало отсутствие обязанности предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику.

Стать самозанятым легко может любой гражданин России. Для этого достаточно использовать приложение "Мой налог", в котором есть возможность передавать налоговым органам информацию о доходах, а также оплачивать свои счета.

Напомним, что с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также республике Татарстан в экспериментальном режиме введен налог на профессиональный доход.

Ранее стало известно, что самозанятые россияне смогут организовывать похороны.

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город общество

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