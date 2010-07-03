Самозанятые россияне смогут организовывать похороны

Услуги по организации похорон в России смогут предоставлять не только сотрудники специальных компаний и ИП, а также самозанятые граждане. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий ГОСТ, который вступит в силу с 1 ноября.
В документе говорится, что организатор похорон должен иметь среднее профессиональное образование, а также пройти дополнительную программу переподготовки.
В ГОСТе указывается, что пункты приема заказов не должны располагаться в медицинских организациях, в том числе в моргах.
К работе похоронного агента с заказчиком также предъявляется ряд требований. Организатор похорон в обязательном порядке должен выразить соболезнования и слова поддержки. Исполнитель должен согласовать с заказчиком способ погребения, текст на лентах для венков и музыкальную программу. Все услуги, оказываемые организаторами похорон, должны быть оформлены в договоре.
Еще в апреле 2017 года Владимир Путин направил в правительство список поручений, касающихся оказания ритуальных услуг. Президент поручил организовать оказание бесплатных услуг по погребению в рамках гарантированного перечня по принципу "одного окна" с использованием номера пенсионного страхования.
В августе 2017 года Минстрой подготовил проект закона "О похоронном деле". Чиновники предложили ввести запрет на подготовку тел умерших к погребению сотрудниками учреждений системы здравоохранения, патолого-анатомических бюро и судмедэкспертиз. На территории медучреждений должны быть запрещены пункты приема заказов от служб похоронного дела. Ритуальные организации, в свою очередь, не должны оказывать религиозные услуги, в частности отпевание.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.