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09:29

Самозанятые россияне смогут организовывать похороны

общество экономика

09:29

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

Услуги по организации похорон в России смогут предоставлять не только сотрудники специальных компаний и ИП, а также самозанятые граждане. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий ГОСТ, который вступит в силу с 1 ноября.

В документе говорится, что организатор похорон должен иметь среднее профессиональное образование, а также пройти дополнительную программу переподготовки.

В ГОСТе указывается, что пункты приема заказов не должны располагаться в медицинских организациях, в том числе в моргах.

К работе похоронного агента с заказчиком также предъявляется ряд требований. Организатор похорон в обязательном порядке должен выразить соболезнования и слова поддержки. Исполнитель должен согласовать с заказчиком способ погребения, текст на лентах для венков и музыкальную программу. Все услуги, оказываемые организаторами похорон, должны быть оформлены в договоре.

Еще в апреле 2017 года Владимир Путин направил в правительство список поручений, касающихся оказания ритуальных услуг. Президент поручил организовать оказание бесплатных услуг по погребению в рамках гарантированного перечня по принципу "одного окна" с использованием номера пенсионного страхования.

В августе 2017 года Минстрой подготовил проект закона "О похоронном деле". Чиновники предложили ввести запрет на подготовку тел умерших к погребению сотрудниками учреждений системы здравоохранения, патолого-анатомических бюро и судмедэкспертиз. На территории медучреждений должны быть запрещены пункты приема заказов от служб похоронного дела. Ритуальные организации, в свою очередь, не должны оказывать религиозные услуги, в частности отпевание.

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