Счетная палата заявила о рисках уменьшения бюджета России

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Счетная палата России заявила о рисках уменьшения прогнозируемых доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму около 714 миллиардов рублей.
"Существуют риски уменьшения доходов федерального бюджета: в 2020 году - в сумме 145,5 миллиарда рублей, в 2021 году – 216,7 миллиарда рублей, в 2022 году – 351,4 миллиарда рублей", – отмечается в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете РФ на три года.
В Счетной палате считают, что прогноз Минфина о доходах был сделан без учета поправок в Налоговый кодекс. Изменения были приняты в сентябре 2019 года и могут привести к потерям налоговых поступлений, подчеркивают эксперты. Они также видят высокие риски неисполнения прогноза поступлений дивидендов государственный компаний. Речь идет о потенциальной возможности сокращения нефтегазовых доходов, которые идут на формирование расходной части бюджета, заключают аудиторы.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проект федерального бюджета на 2020-2022 годы будет рассматриваться в первом чтении 23 октября. Также планируется внести проект постановления по четырем направлениям: повышение эффективности расходования средств бюджета, уменьшение разрыва в бюджетной обеспеченности между регионами, поддержка государственно-частного партнерства в субъектах и увеличение финансирования программы развития села.
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