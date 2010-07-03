Налог для самозанятых могут ввести еще в 19 регионах РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Минфин предложил с 1 января распространить специальный налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов. Об этом говориться в законопроекте на портале правовой информации.
К эксперименту планируют подключить Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области.
Также собирать налоги с самозанятых предлагается в Красноярском и Пермском краях, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, автономном округе Югра, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Башкортостан.
По словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, после изучения опыта пилотных регионов налоговый режим для самозанятых распространят на все регионы.
Налог для самозанятых с 2019 года начал действовать в тестовом режиме в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.
Граждан, оказывающих платные услуги без привлечения наемных работников, обязали отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% – при работе с компаниями.
В Москве зарегистрированы почти 60% самозанятых граждан. С начала года в качестве самозанятых зарегистрировалось около 131 тысячи человек. Их суммарный доход превысил 15,8 миллиарда рублей.
С января по август 2019 года в городской бюджет поступило 235,5 миллиона рублей налогов от этой группы населения. Ежемесячно число самозанятых в городе увеличивается на 15–20 тысяч.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: