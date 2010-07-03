Налог для самозанятых могут ввести еще в 19 регионах РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минфин предложил с 1 января распространить специальный налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов. Об этом говориться в законопроекте на портале правовой информации.

К эксперименту планируют подключить Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области.

Также собирать налоги с самозанятых предлагается в Красноярском и Пермском краях, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, автономном округе Югра, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Башкортостан.

По словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, после изучения опыта пилотных регионов налоговый режим для самозанятых распространят на все регионы.

Налог для самозанятых с 2019 года начал действовать в тестовом режиме в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.

Граждан, оказывающих платные услуги без привлечения наемных работников, обязали отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% – при работе с компаниями.

В Москве зарегистрированы почти 60% самозанятых граждан. С начала года в качестве самозанятых зарегистрировалось около 131 тысячи человек. Их суммарный доход превысил 15,8 миллиарда рублей.

С января по август 2019 года в городской бюджет поступило 235,5 миллиона рублей налогов от этой группы населения. Ежемесячно число самозанятых в городе увеличивается на 15–20 тысяч.