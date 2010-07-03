В столице зарегистрированы почти 60% российских самозанятых

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице зарегистрированы почти 60% самозанятых граждан, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, с начала года в качестве самозанятых зарегистрировалось около 131 тысячи человек. Их суммарный доход превысил 15,8 миллиарда рублей.

В свою очередь, руководитель департамента экономической политики и развития Денис Тихонов добавил, что с января по август 2019 года в бюджет Москвы поступило 235,5 миллиона рублей налогов от этой группы населения.

Он уточнил, что чаще всего эти люди занимаются пассажирскими перевозками, репетиторством, рекламой, сдачей квартир либо консультацией. Тихонов заметил, что ежемесячно число самозанятых в городе увеличивается на 15–20 тысяч.

В четырех регионах России (Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане) с 2019 года в тестовом режиме начал действовать налог для самозанятых. Налог предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% – при работе с компаниями.

Ежегодный доход самозанятого не должен превышать 2,4 миллиона рублей. Как предполагается, вначале самозанятые будут освобождены от контроля и надзора со стороны проверяющих органов.