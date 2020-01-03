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Общество

09:36

В Москве назвали самые популярные новые услуги портала mos.ru

общество город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 20 новых услуг стали доступны жителям Москвы на городском портале mos.ru в 2019 году. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Самой востребованной услугой минувшего года стала подписка на получение медицинских анализов. Пользователи посчитали сервис удобным, ведь результаты автоматически отправлялись на электронную почту заявителей. На портале зарегистрировали более 499 тысяч соответствующих обращений.

Второй по популярности стала возможность дистанционной записи на итоговое сочинение по русскому языку для учеников девятых классов – ей воспользовались 84 тысячи раз. Апелляция по ГИА, в свою очередь, замыкает тройку наиболее востребованных услуг с 15 тысячами обращений.

В топ-5 по популярности также вошли заявки на участие в проекте "Наше дерево" (более 6,5 тысяч обращений) и на внесение изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (более 2,7 тысяч обращений). В первом случае речь идет о высадке именного дерева, сертификат на которую выдавали родителям малышей, появившихся на свет после 1 января 2019 года. Во втором москвичи непосредственным образом участвовали в формировании комфортной городской среды за счет собственных предложений по ПЗЗ.

Ранее в Ростелекоме опровергли факт утечек персональных данных с портала госуслуг. Специалисты заявили, что подсистемы инфраструктуры электронного правительства работают штатно, проникновений в систему зафиксировано не было.

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