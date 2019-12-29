В Ростелекоме опровергли утечки персональных данных с портала госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Ростелекоме не обнаружили утечек персональных данных с портала госуслуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, которая является оператором портала.

Там заверили, что все подсистемы инфраструктуры электронного правительства функционируют в штатном режиме, а данные пользователей надежно защищены.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в публичном доступе оказались персональные данные более 28 тысяч пользователей портала госуслуг, предположительно, из Ханты-Мансийского автономного округа.

В Сеть утекли такие данные, как ФИО, дата рождения, СНИЛС и ИНН, номер телефона, электронная почта, информация о детях и другие сведения.

В Минкомсвязи РФ сообщили, что начали проверку возможных утечек данных, уточнив, что сейчас системы портала работают в штатном режиме.