Минкомсвязь проверит возможные утечки данных с портала госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минкомсвязь РФ начала проверку возможных утечек данных с портала госуслуг, сообщили РИА Новости в ведомстве, уточнив, что сейчас системы портала работают в штатном режиме.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на основателя компании DeviceLock Ашота Оганесяна сообщила, что в публичном доступе оказались персональные данные пользователей портала госуслуг, предположительно, из Ханты-Мансийского автономного округа.

По словам Оганесяна, данные более 28 тысяч пользователей портала госуслуг могли находиться в открытом доступе с начала декабря.

В Сеть утекли такие данные, как ФИО, дата рождения, СНИЛС и ИНН, номер телефона, электронная почта, информация о детях и другие сведения.

По предварительным данным, информация оказалась в свободном доступе из-за ошибочной настройки программного обеспечения одного из серверов портала. К настоящему времени уязвимость закрыта.

В апреле в Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ. В базе содержатся сведения о 120 тысячах граждан и компаний.