Роскомнадзор предложил наказывать за покупку краденых персональных данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роскомнадзор предложил ввести административную ответственность за покупку и использование похищенных персональных данных. Об этой инициативе рассказал глава ведомства Александр Жаров на международной конференции "Защита персональных данных".

Жаров отметил, что в последнее время участились преступления, которые связаны с воровством и последующей перепродажей личных данных, а также с оформлением поддельных документов. Об этом пишет Агентство "Москва".

"Мы готовим пакет предложений, направленный на регламентацию внутреннего контроля за обработкой персональных данных и установления административной ответственности не только за распространение персональных данных, полученных преступным путем, но и за приобретение и последующее использование", – сказал руководитель Роскомнадзора.

Недавно Альфа-банк организовал внутреннее расследование после утечки персональных данных 15 клиентов. В банке заявили, что утечка не была связана с нарушением защиты внутренней информационной системы, при этом денежным счетам пострадавших ничего не угрожает.

По мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, в российское законодательство необходимо внести изменения по части защиты персональных данных граждан. Хотя регулятор усилил контроль в банковской сфере, проблема хищения личных данных все еще стоит остро.