Альфа-банк проводит расследование после утечки данных клиентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Альфа-банк проводит внутреннее расследование после утечки персональных данных клиентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитно-финансовой организации.

Речь идет о незаконном распространении личных данных 15 человек. В банке заявляют, что средствам на счетах этих клиентов ничего не угрожает. Инцидент также не связан с нарушением защиты внутренней информационной системы.

Накануне СМИ сообщали, что на одном из специализированных форумов появилось объявление о продаже данных около 6,5 тысячи держателей карт Альфа-банка и клиентов "АльфаСтрахования".

Ранее директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Александр Дворянский рассказал, как вести себя, в случае, если пользователь уверен в компрометации личной информации. Эксперт призвал обращать внимание и на такой фактор, как получение СМС-сообщения от банка с запросом кода подтверждения на совершение операции или отказом на ее проведение.

