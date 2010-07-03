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Происшествия

17:19

Суд арестовал подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков

суды происшествия

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Суд в Волгограде арестовал подозреваемого в хищении персональных данных клиентов ряда банков, передает ТАСС.

Сотрудник компании "Национальная служба взысканий" (НСВ) Антон Бутурлакин останется под стражей до 24 декабря.

В начале месяца Сбербанк рассказал о возможной утечке персональных данных клиентов. Речь идет об учетных записях по кредитным картам как минимум 200 человек.

Сотрудник одного из бизнес-подразделений Сбербанка дал признательные показания. Известно, что работник 1991 года рождения имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей.

24 октября на черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка. В базе содержатся данные клиентов десяти из 11 территориальных банков. СМИ сообщали, что в Сеть утекла информация 11,5 тысячи граждан, которые брали займы в кредитной организации.

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