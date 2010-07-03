Сбербанк расследует возможную утечку данных клиентов

10:27
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сбербанк сообщил о возможной утечке персональных данных клиентов. По факту этого инцидента начато служебное расследование, заявили в пресс-службе организации.
По данным Сбербанка, о возможной утечке руководству банка стало известно накануне вечером. Речь идет об учетных записях по кредитным картам как минимум 200 клиентов Сбербанка.
Как считают в Сбербанке, причиной инцидента могли стать "умышленные преступные действия одного из сотрудников". Представители банка заверили, что это не дело рук хакеров, так как "внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети". Об итогах служебного расследования пообещали известить дополнительно.
Как отмечается в пресс-релизе, клиенты банка могут быть спокойны – похищенная информация никак не угрожает сохранности их средств.
Ранее СМИ со ссылкой на основателя компании DeviceLock Ашота Оганесяна сообщили, что в открытом доступе оказались данные более 60 миллионов россиян. Отмечалось, что утечка затрагивает, предположительно, интересы клиентов Сбербанка, персональные данные и финансовая информация которых попали в Сеть в августе с форума, позже заблокированного Роскомнадзором. По информации другого источника, информация могла быть загружена тем, кто имел к ней административный доступ.
30 сентября стало известно о снижении ипотечных ставок Сбербанком с 1 октября. Отныне на первичном рынке минимальная ставка составит 7,3%, на вторичном – от 8,8% годовых. Клиенты других банков смогут рефинансировать ипотеку по ставке от 9,5%, уточнили в Сбербанке.
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