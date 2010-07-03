Сбербанк снизит ипотечные ставки с 1 октября

12:10
12:10
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Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Сбербанк с 1 октября текущего года снижает основные ставки по ипотеке. На первичном рынке минимальная ставка составит 7,3%, на вторичном – от 8,8% годовых, передает ТАСС со ссылкой на сообщение кредитной организации.
"Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам, заявки на которые будут поданы с 01.10.2019", – говорится в сообщении.
Снижение ставок, за исключением Программы господдержки для семей с детьми и продукта "Военная ипотека", составит 0,3 процентного пункта на строящееся и готовое жилье, строительство жилого дома, недвижимость за городом, нецелевой кредит под залог недвижимости, приобретение гаража и машино-места.
Клиенты других банков смогут рефинансировать ипотеку по ставке от 9,5%. По рефинансированию ипотеки, взятой в другом банке, снижение ставок составит 0,6 процентного пункта.
Кроме того, с 25 сентября многодетные семьи могут подавать заявки в банки на списание части ипотечного кредита в сумме до 450 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей.
Ранее сообщалось, что россияне смогут получить ипотеку под два процента без первоначального взноса. Такие кредиты начнут выдавать до конца 2019 года. Воспользоваться новыми условиями смогут обладатели "дальневосточного гектара" и молодые семьи с Дальнего Востока, в которых один из супругов моложе 35 лет. Кредит на покупку, строительство или ремонт дома будут выдавать на срок до 20 лет. Максимальная сумма не будет превышать четырех миллионов рублей.
Ипотека с нулевой или отрицательной ставкой для Дальнего Востока обсуждалась еще в мае 2017 года. Через год правительство Сахалинской области запустило кредиты под 0% для многодетных семей, желающих построить дом на "дальневосточном гектаре". Следом жилье с такими же условиями начали возводить на Курильских островах.
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