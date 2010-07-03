Банки начали принимать заявки на списание 450 тысяч по ипотеке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 25 сентября многодетные семьи могут подавать заявки в банки на списание части ипотечного кредита, сообщила пресс-служба компании "Дом.РФ".

"С сегодняшнего дня семьи могут подавать заявки в банки на списание части ипотечного кредита в сумме до 450 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей", – указывается на сайте оператора программы.

Правила получения льготы утвердило российское правительство. Участвуют в программе те, у кого с 2019 по 2022 год родятся третьи и последующие дети, либо те, кто их усыновил, передает "Мир 24".

Льготникам нужно предоставить пакет документов в банк. Оттуда его направят в "Дом.ру". Там бумаги проверят, а после перечислят кредиторам деньги. Право на эту компенсацию имеют только граждане России. Выплачивать деньги будут один раз – за одного ребенка, вне зависимости от того, сколько малышей родится за период действия программы.

Ранее сообщалось, что россияне смогут получить ипотеку под два процента без первоначального взноса. Такие кредиты начнут выдавать до конца 2019 года. Воспользоваться новыми условиями смогут обладатели "дальневосточного гектара" и молодые семьи с Дальнего Востока, в которых один из супругов моложе 35 лет. Кредит на покупку, строительство или ремонт дома будут выдавать на срок до 20 лет. Максимальная сумма не будет превышать четырех миллионов рублей.

Ипотека с нулевой или отрицательной ставкой для Дальнего Востока обсуждалась еще в мае 2017 года. Через год правительство Сахалинской области запустило кредиты под 0% для многодетных семей, желающих построить дом на "дальневосточном гектаре". Следом жилье с такими же условиями начали возводить на Курильских островах.

