Кузнецова поддержала принятие закона о многодетных семьях

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на заседании научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации выступила за принятие федерального закона о поддержке многодетных семей, сообщается на сайте детского омбудсмена.
В релизе отмечается, что предусмотренный указом президента от 1992 года перечень мер социальной поддержки исполняется лишь чуть более чем в 30 субъектах РФ. В остальных либо вводится имущественный ценз, либо вовсе не применяется.
Кузнецова считает необходимым создание правовой базы для развития системы поддержки многодетных семей. "Без законодательного фундамента, к сожалению, это развивается достаточно непросто", – подчеркнула детский омбудсмен.
Она также попросила ускорить принятие нормативных документов по материнскому капиталу.
Ранее в Совфеде предложили выдавать удостоверение многодетной семьи обоим родителям. Это позволит направлять льготы и отцу, и матери.
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