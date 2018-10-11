В Совфеде предложили выдавать удостоверение многодетной семьи обоим родителям

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В России могут начать выдавать обоим родителям удостоверение многодетной семьи. С таким предложением выступила член комитета Совфеда по социальной политике Елена Попова.

"Поскольку права у родителей равные, мы хотим, чтобы удостоверение многодетной семьи получал не один из родителей, как это сейчас практикуется, а чтобы у обоих родителей была возможность иметь в удостоверении свою фотографию, чтобы льготы направлялись и отцу, и матери – так будет правильно", – цитирует Попову Агентство "Москва".

По ее словам, на данный момент специальная рабочая группа при Совфеде рассматривает разные варианты соцподдержки многодетных семей.

Попова отметила, что разработка единых мер поддержки многодетных семей трудоемкая из-за того, что требуется внести изменения в ряд документов.

"До конца года мы увидим законопроект обязательно, потому что нам важно понять, сколько законов и кодексов он потянет за собой", – сказала она.

Совет Федерации ранее одобрил закон о приоритете в предоставлении отпуска многодетным родителям. Положение, которым предлагается дополнить Трудовой кодекс, предоставляет работникам, имеющим трех и более детей до 12 лет, право брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время.

Кроме того, министерство финансов решило поменять условия выдачи кредитов на покупку жилья для граждан, у которых с 2018 года рождается второй и более ребенок. Ведомство намерено собрать с участников госпрограммы идеи о том, как ее улучшить.

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