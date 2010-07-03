Утверждены правила выплат многодетным на ипотеку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство России утвердило правила выплат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки семьям, в которых в 2019-2022 годах родятся третьи и последующие дети. Об этом сообщает сайт министерства финансов.

Право на участие в программе имеют заемщики по ипотеке при рождении у них третьего и последующих детей с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года. Они смогут получить выплату до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Эти правила будут распространяться также на граждан, усыновивших третьего ребенка и последующих детей.

Россиянам нужно будет предоставить документы, которые подтверждают соответствие ипотечного кредита правилам программы, чтобы получить деньги. Документы нужно предъявить в организацию, которая является кредитором. Кредитор проверит документы и отправит их в акционерное общество "Дом.РФ".

Если данные верны, то АО переведет средства кредитору для полного либо частичного погашения ипотеки в пределах указанной суммы до 450 тысяч рублей.

Для получения средств заемщикам нужно собрать заявление о погашении кредита, документы, удостоверяющие личность, гражданство заемщика и детей, документы, подтверждающие материнство или отцовство.

Также будут нужны документы, которые подтверждают предоставление ипотечного кредита, приобретение жилого помещения или земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Требования к формам документов появятся в дальнейшем на сайте АО.

Ранее Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок.

