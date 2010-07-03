Многодетным семьям компенсируют ипотеку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал закон, который вводит выплаты семьям с ипотекой, родившим третьего ребенка и последующих детей после 1 января 2019 года, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно законопроекту, семьям, взявшим ипотечный жилищный кредит для приобретения жилья, окажут помощь в виде выплаты из федерального бюджета суммы в размере 450 тысяч рублей в счет погашения кредита.

В этом году дополнительные меры государственной поддержки смогут получить около 30 тысяч семей с детьми.

Ранее закон был принят депутатами Госдумы и одобрен сенаторами.

Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, норма "будет иметь обратную силу – с 1 января 2019 года", что "позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребенок родился в этом году".