Данные более 60 миллионов россиян оказались в открытом доступе – СМИ

06:52
06:52
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Фото: Ведомости/ТАСС/Андрей Гордеев
Персональные данные 60 миллионов россиян оказались в открытом доступе. Об этом сообщает издание "Коммерсант", ссылаясь на основателя компании DeviceLock Ашота Оганесяна.
Предполагается, что утечка затрагивает интересы клиентов "Сбербанка", чьи персональные данные и подробная финансовая информация оказались выгружены в сеть в августе. Уточняется, что это произошло на заблокированном Роскомнадзором форуме.
По информации другого источника, информация могла быть загружена тем, кто имел к ней административный доступ. Оганесян подтвердил, что в записях содержатся данные реальных людей, имеющих карточные счета в "Сбербанке".
В "Сбербанке" сообщили, что похитить подобный объем данных невозможно. В компании заверили, что даже если информация и была украдена, она не позволит злоумышленникам списать деньги с карт клиентов. Это нереально из-за отсутствия кодов CVV.
"Производится служебное расследование, и о его итогах будет сообщено дополнительно. Основная версия инцидента – умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети", – говорится в релизе на сайте Сбербанка.
Ранее Минтруд предупредил россиян о возможной рассылке фейковых сообщений. Злоумышленники через мессенджеры отправили объявление о выводе денежного пособия на сумму 115 тысяч рублей от министерства труда и социальной защиты России.
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