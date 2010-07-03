Минтруд предупредил о рассылке фейковых сообщений

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Сообщения о выводе денежного пособия в 115 тысяч рублей для россиян, работавших в 1991-2019 годах, являются ложными. Пресс-служба министерства труда и социальной защиты РФ заявила, что ведомство не рассылает такие сообщения гражданам.

"Минтруд России сообщает, что информация о "выводе пособий" для работавших граждан является недостоверной (ранее она распространялась неизвестными через мессенджеры, через фейковую страницу в социальной сети Facebook)", – сказано в сообщении.

Через мессенджеры ранее неизвестные отправили объявление о выводе денежного пособия на сумму 115 тысяч рублей от министерства труда и социальной защиты России для граждан, которые работали в 1991-2019 годах.

Ведомство заявило, что не отправляло эту информацию, и посоветовало всем россиянам быть внимательными и не оставлять свои персональные данные на сомнительных ресурсах. Также Минтруд добавил, что не делает рассылку сообщений.

Ранее глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин прокомментировал предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, эта инициатива может быть реализована не в ближайшем будущем.

