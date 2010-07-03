Глава Минтруда высказался о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава министерства труда и социальной защиты Максим Топилин прокомментировал предложение о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю, передает "Интерфакс".

По его словам, этот вопрос нужно обсуждать. Глава Минтруда подчеркнул, что это дело не ближайшего будущего, а, возможно, 40–50 лет.

"Это не то, что будет решено в течение ближайших лет. Это все достаточно долгий процесс. Вспомните, когда у нас была шестидневка? Это 1967–1968 годы. Сколько лет прошло? Я могу сказать, что таких прецедентов, чтобы какая-то страна перешла на четыре дня, нет. Это некая перспектива. Как-то вокруг этого в перспективе можно говорить", – заявил он на полях Восточного экономического форума.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в перспективе. По словам премьера, это должно сопровождаться ростом производительности труда и сохранением зарплаты. Глава кабмина добавил, что "сию секунду" идею не осуществить, так как нужно учесть все нюансы, связанные с запросами как работника, так и работодателя. До этого Медведев поручил Минтруду до 30 сентября представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что повышение доходов населения и рост производительности труда являются главными условиями для перехода к четырехдневной рабочей неделе в России.

Инициативу прокомментировал и главный внештатный диетолог министерства здравоохранения России Виктор Тутельян. По его словам, меру необходимо протестировать, организовав специальный эксперимент.

Он выразил мнение, что три выходных могут негативно сказаться на здоровье россиян, так как многие, вполне вероятно, в свободное время будут бездельничать или употреблять спиртное.