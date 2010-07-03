В Госдуме оценили возможность работать 12 часов в неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с Москвой 24 оценил идею китайского бизнесмена Джека Ма о переходе человечества в будущем на 12-часовую рабочую неделю: три дня по четыре часа. По его мнению, этот график подходит далеко не всем профессиям.

"Что касается четырехчасового рабочего дня, я полагаю, что это невозможно сделать во всех сферах. Действительно, у нас есть люди, которые за четыре часа могут сделать работы больше, чем за полный рабочий день, но надо смотреть, в каких сферах это применимо и в каких нет. Это вопрос на обсуждение", – сказал парламентарий.



Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Полиция или скорая помощь не смогут работать по 4 часа в день. Но есть сферы, где это допустимо для всех работников. Они за эти 4 часа сделают больше, чем за весь рабочий день, понимая, что главное – это эффективность, а не нахождение на рабочем месте.

Нилов отметил, что в целом хорошо, когда люди меньше работают и больше отдыхают, а производительность их труда повышается.

"Но при этом надо исключить удар по экономике, а выпадающие временные промежутки индексировать за счет современных технологий", – заключил парламентарий.

Ранее основатель компании Alibaba Group, китайский бизнесмен Джек Ма заявил, что люди в будущем должны работать 12 часов в неделю, то есть три дня по четыре часа. Он отметил, что такой график возможен за счет развития технологий и реформы системы образования.

В то же время Джек Ма является сторонником графика 996, который предполагает рабочий день с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю.

В последнее время в России активно обсуждается возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах такого перехода, а в Госдуме предложили провести референдум.

По словам премьера, в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю размер зарплаты будет сохранен. При этом сколько будет длиться рабочий день, не уточняется.



