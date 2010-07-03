В Госдуме оценили возможность работать 12 часов в неделю

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с Москвой 24 оценил идею китайского бизнесмена Джека Ма о переходе человечества в будущем на 12-часовую рабочую неделю: три дня по четыре часа. По его мнению, этот график подходит далеко не всем профессиям.
"Что касается четырехчасового рабочего дня, я полагаю, что это невозможно сделать во всех сферах. Действительно, у нас есть люди, которые за четыре часа могут сделать работы больше, чем за полный рабочий день, но надо смотреть, в каких сферах это применимо и в каких нет. Это вопрос на обсуждение", – сказал парламентарий.
Нилов отметил, что в целом хорошо, когда люди меньше работают и больше отдыхают, а производительность их труда повышается.
"Но при этом надо исключить удар по экономике, а выпадающие временные промежутки индексировать за счет современных технологий", – заключил парламентарий.
Ранее основатель компании Alibaba Group, китайский бизнесмен Джек Ма заявил, что люди в будущем должны работать 12 часов в неделю, то есть три дня по четыре часа. Он отметил, что такой график возможен за счет развития технологий и реформы системы образования.
В то же время Джек Ма является сторонником графика 996, который предполагает рабочий день с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю.
В последнее время в России активно обсуждается возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах такого перехода, а в Госдуме предложили провести референдум.
По словам премьера, в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю размер зарплаты будет сохранен. При этом сколько будет длиться рабочий день, не уточняется.
Читайте также
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: