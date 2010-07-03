Глава Alibaba предположил, что в будущем люди будут работать 12 часов в неделю

15:29
15:29
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Основатель компании Alibaba Group, китайский бизнесмен Джек Ма заявил, что люди в будущем должны работать 12 часов в неделю, сообщает РИА Новости.
"Зачем нам так много работать? Я думаю, люди должны работать три дня в неделю, каждый день по четыре часа", – заявил Джек Ма на конференции World Artificial Intelligence Conference в Шанхае.
Он также предположил, что в следующие 20-30 лет продолжительность жизни человека станет длиннее. Биотехнологии могут позволить человеку жить 100-120 лет.
Джек Ма является сторонником графика 996, который предполагает рабочий день с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю.
"В этом мире каждый человек надеется достичь успеха, надеется на лучшую жизнь, все хотят, чтобы их уважали. Я хочу спросить всех, если вы не тратите больше усилий и времени, чем другие люди, как вы сможете добиться успеха, которого вы хотите?" – приводит его слова издание Paper.
В последнее время в России активно обсуждается возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах такого перехода, а в Госдуме предложили провести референдум.
По словам премьера, в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю, размер зарплаты будет сохранен. При этом сколько будет длиться рабочий день, не уточняется.
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