Глава Alibaba предположил, что в будущем люди будут работать 12 часов в неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Основатель компании Alibaba Group, китайский бизнесмен Джек Ма заявил, что люди в будущем должны работать 12 часов в неделю, сообщает РИА Новости.

"Зачем нам так много работать? Я думаю, люди должны работать три дня в неделю, каждый день по четыре часа", – заявил Джек Ма на конференции World Artificial Intelligence Conference в Шанхае.

Он также предположил, что в следующие 20-30 лет продолжительность жизни человека станет длиннее. Биотехнологии могут позволить человеку жить 100-120 лет.

Джек Ма является сторонником графика 996, который предполагает рабочий день с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю.

"В этом мире каждый человек надеется достичь успеха, надеется на лучшую жизнь, все хотят, чтобы их уважали. Я хочу спросить всех, если вы не тратите больше усилий и времени, чем другие люди, как вы сможете добиться успеха, которого вы хотите?" – приводит его слова издание Paper.

В последнее время в России активно обсуждается возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах такого перехода, а в Госдуме предложили провести референдум.

По словам премьера, в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю, размер зарплаты будет сохранен. При этом сколько будет длиться рабочий день, не уточняется.