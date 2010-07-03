В Госдуме предложили устроить референдум по четырехдневке

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил протестировать четырехдневную рабочую неделю в крупных предприятиях и провести общефедеральный референдум о возможном переходе. Обращение направлено министру труда Максиму Топилину, пишет News.ru.

По словам Милонова, скептики считают, что обсуждаемые изменения снизят экономические показатели развития страны, а недобросовестные работодатели получат возможность манипулировать коллективами. Сам депутат называет переход "социально полезным", в связи с чем предлагает протестировать его в ряде регионов и организовать референдум или социологический опрос.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в перспективе. По словам премьера, это должно сопровождаться ростом производительности труда и сохранением зарплаты. Глава кабмина добавил, что "сию секунду" идею не осуществить, так как нужно учесть все нюансы, связанные с запросами как работника, так и работодателя. До этого Медведев поручил Минтруду до 30 сентября представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.