Экономист оценил возможность перехода россиян на четырехдневку

23 августа, 19:24
23 августа, 19:24
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Переход России на четырехдневную рабочую неделю будут особенно приветствовать организации, дающие возможность трудиться на удаленном доступе. Об этом в беседе с RT заявил эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
По его словам, присутствия на месте зачастую могут не требовать научные центры, бухгалтерия и дизайнерские компании, так что для них четырехдневка вполне может оказаться удачным вариантом.
Вместе с тем эксперт отметил, что обсуждаемые изменения потребуют перехода на дополнительное повышение производительности труда. Идти это повышение, по мнению Беляева, может по двум каналам – более интенсивная работа и установка на рабочем месте более эффективного оборудования. Только в случае выполнения этих условий реальный сектор экономики сможет адаптироваться к четырехдневке без потери заработка.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что переход страны на четырехдневную рабочую неделю возможен в перспективе. По словам премьера, это должно сопровождаться ростом производительности труда и сохранением зарплаты. Глава кабмина добавил, что "сию секунду" идею осуществить не удастся, так как властям необходимо учесть все нюансы, связанные с запросами как работника, так и работодателя. До этого Медведев поручил Минтруду до 30 сентября представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
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