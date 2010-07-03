В Совфеде предложили сократить рабочее время до шести часов в день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Совете Федерации предложили попробовать сократить рабочее время с восьми до шести часов вместо перехода на четырехдневную трудовую неделю. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников.

"Я бы все-таки вначале попробовал изменить, скажем так, объем рабочего дня. Наши дедушки боролись за восьмичасовой рабочий день, вполне можно побороться и за шестичасовой рабочий день. Это будет более понятно и не требует тех серьезных трансформаций, которые потребуют изменения рабочего дня", – сказал он в ходе пресс-конференции "Рабочая четырехдневка: Прибавится ли в России выходных дней?", передает Агентство "Москва".

Он также отметил, что переход на четырехдневную рабочую неделю негативно отразится на федеральном бюджете, и "к реальной жизни" эта инициатива не имеет отношения.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России инициировала сокращение рабочей недели до четырех дней. Отмечается, что при этом размер зарплаты не будет сокращен.

В Федерации заявили, что четыре рабочих дня должны способствовать оптимизации времени труда и отдыха. Отмечается, что сокращение рабочей недели оказалось в пятерке самых популярных идей по оптимизации трудового законодательства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока в администрации эта идея не обсуждается.

