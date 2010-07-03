ЦБ сообщил о росте мошеннических звонков с подменой номеров банков

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В России резко возросло число мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, сообщает "Коммерсант".

Только за прошедшее лето Центробанк направил операторам связи информацию о более чем 2,5 тысячи номеров, с которых банковским клиентам поступали звонки. В итоге в 218 случаях операторы заблокировали номера, в 59 – установили ограничение на финансовые сервисы, а в 198 – обнаружили подмену банковских номеров. При этом в более чем 2 тысячах случаев никаких мер не было принято из-за отсутствия правовых оснований.

Первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев подчеркнул, что статистика не показывает, сколько именно жалоб от клиентов-физлиц поступило, речь идет лишь о количестве телефонных номеров.

В ЦБ пообещали начать борьбу с мошенниками, и одним из способов будет создание актуальной базы номеров операторов связи.

Ранее операторы МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") предупредили об утечках в случае создания Единой информационной системы проверки сведений об абоненте.

Систему планируют разработать в Центробанке и Минкомсвязи для борьбы с подменами sim-карт. Через кредитные и иные организации должны будут получать от операторов связи информацию о статусе сим-карты, абонентского договора и персональные данные абонентов.

В ЦБ считают, что единый оператор ЕИС станет только маршрутизатором запросов, посредником между мобильными операторами и банками. Хранить сведения у себя он не будет. Операторы "большой тройки" же полагают, что в документе не прописаны требования к безопасности передачи информации. Эксперты обращают внимание на то, что безопасных систем нет и дополнительные меры защиты ЕИС окажутся необходимы.