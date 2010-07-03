Эксперт дал советы по защите телефонов от прослушивания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Представители компании Facebook признались, что платили сотням подрядчиков, которые расшифровывали голосовые сообщения пользователей приложений, принадлежащих корпорации. Люди предпочли остаться неназванными из-за опасений потерять работу. Вскоре в прослушке призналась и Microsoft – речь шла об аудиосообщениях в приложении Skype Translator и в голосовом помощнике Cortana.

На фоне этих случаев аналитик в сфере телекоммуникаций Илья Шатилин рассказал, как защитить свои телефоны от массового или целенаправленного прослушивания, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам эксперта, проще всего запретить доступ мобильным приложениям, на которые пало подозрение, к микрофону устройства, чтобы те не записывали голос в фоновом режиме. Подобной функцией иногда пользуются компании, предлагающие тот или иной продукт, – человек упоминает какое-то наименование в разговоре, а затем видит у себя в соцсетях соответствующую рекламу.

Что касается домашнего телефона, то здесь возможен только вариант прослушки аналоговой линии, к оптике подключиться невозможно. Чтобы обезопасить себя, необходимо внимательно следить за щитком в подъезде.

Вместе с тем Шатилин подчеркивает, что от прослушки мобильного со стороны спецслужб через уязвимость стандарта GSM или через систему сигнализации ОКС-7 защиты не существует. В данном случае эксперт предлагает просто не обсуждать конфиденциальную информацию по сотовому. При этом аналитик обратил внимание на тот факт, что организовывать прослушку телефона – дорого, так что обычному человеку, не обладающему специфической информацией, опасаться нечего.

Ранее специалисты Роскачества посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках, чтобы не стать жертвой киберпреступников. Тогда, пояснили в Роскачестве, даже подключившись к компьютеру, хакер не увидит и не услышит пользователя. Кроме того, как напомнили эксперты, "шпионить" могут и вполне безобидные приложения на смартфоне, такие как мессенджер или фонарик. В связи с этим россиянам посоветовали выключать гаджеты во время важной приватной беседы.