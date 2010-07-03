Facebook признал прослушивание голосовых сообщений пользователей

11:25
11:25
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Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Компания Facebook платила сотням подрядчиков, которые расшифровывали голосовые сообщения пользователей приложений, принадлежащих корпорации. Об этом пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что они предпочли остаться неназванными из-за опасений потерять работу.
Руководство социальной сети поставило задачу перед внештатными сотрудниками расшифровывать голосовые сообщения. Однако при этом им не сообщили, где и когда были сделаны записи.
"Они [сотрудники] слушали разговоры пользователей, иногда вульгарного содержания, но не знали, зачем Facebook нуждается в их расшифровке", – рассказали агентству.
В Facebook подтвердили эту информацию, указав, что перестали расшифровывать звуковые сообщения более недели назад. Представитель компании отметил, что те пользователи, чьи сообщения прослушивались, соглашались на расшифровку своей речи в приложении Messenger для Facebook. Подрядчики проверяли правильность расшифровки искусственным интеллектом Facebook.
При этом социальная сеть не предупреждала своих пользователей о возможности прослушивания аудиозаписей третьими лицами. Это и заставило подрядчиков усомниться в соблюдении этических норм при выполнении задачи.
Ранее Федеральная комиссия по торговле США оштрафовала Facebook на пять миллиардов долларов в рамках расследования по факту незаконной передачи личных данных пользователей.
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