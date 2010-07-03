Facebook оштрафовали на 5 млрд долларов за передачу личных данных пользователей

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Федеральная комиссия по торговле (ФКТ) США оштрафовала Facebook на пять миллиардов долларов в рамках расследования по факту незаконной передачи личных данных пользователей. Об этом говорится на сайте ФКТ.

"Facebook выплатит рекордный штраф в размере пяти миллиардов долларов, и в отношении компании будут введены новые ограничения и изменения ее корпоративной структуры, что возложит на компанию ответственность за решения, которые она принимает в отношении конфиденциальности своих пользователей", – говорится в сообщении.

Расследование против Facebook начали, когда появились сведения о незаконном получении британской консалтинговой фирмой Cambridge Analytica данных 87 миллионов пользователей соцсети. Речь о данных, которые могли использоваться в ходе выборов в США и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза.

Весной 2018 года основатель и глава Facebook Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.

