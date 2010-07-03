Операторы предупредили о риске кражи данных абонентов

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Операторы МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") предупредили об утечках в случае создания Единой информационной системы проверки сведений об абоненте, сообщает газета "Известия".

Систему планируют разработать в Центробанке и Минкомсвязи для борьбы с подменами сим-карт. Через кредитные и иные организации должны будут получать от операторов связи информацию о статусе сим-карты, абонентского договора и персональные данные абонентов.

Закон прошел первое чтение. Второе чтение состоится не раньше второй половины октября этого года после получения и обсуждения поправок.

В ЦБ считают, что единый оператор ЕИС станет только маршрутизатором запросов, посредником между мобильными операторами и банками. Хранить сведения у себя он не будет.

Операторы "большой тройки" же полагают, что в документе не прописаны требования к безопасности передачи информации. Эксперты обращают внимание, что безопасных систем нет и дополнительные меры защиты ЕИС окажутся необходимы.

Представители некоторых сотовых операторов и финансовых институтов считают законопроект утратившим актуальность. Как объяснил представитель "Мегафона", информация о потенциальных мошеннических действиях, в том числе о смене сим-карт, передается операторами банкам в рамках двусторонних соглашений.

Руководитель центра проектов и инноваций "БКС Премьер" Иван Мазов также согласился, что риск мошенничества с подменой сим-карт уже свели к минимуму. По его словам, при замене карты функция получения всех СМС-сообщений блокируется в среднем на сутки.

В Минкомсвязи настаивают, что проект актуален. Там уточнили, что действующие соглашения банков с операторами носят разрозненный характер. По мнению банков, цены в них завышены, отметили в Минкомсвязи.

Ранее Роскачество проверило самые популярные мобильные приложения крупных сотовых операторов. Тестирование коснулось 18 приложений – по девять для iOS и для Android. Все сервисы оказались качественными.

Они поддерживают необходимые функции и отвечают базовым требованиям удобства и безопасности. 16 из 18 приложений преодолели отметку в четыре балла.