Операторы предупредили о риске кражи данных абонентов

09:44
09:44
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Операторы МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") предупредили об утечках в случае создания Единой информационной системы проверки сведений об абоненте, сообщает газета "Известия".
Систему планируют разработать в Центробанке и Минкомсвязи для борьбы с подменами сим-карт. Через кредитные и иные организации должны будут получать от операторов связи информацию о статусе сим-карты, абонентского договора и персональные данные абонентов.
Закон прошел первое чтение. Второе чтение состоится не раньше второй половины октября этого года после получения и обсуждения поправок.
В ЦБ считают, что единый оператор ЕИС станет только маршрутизатором запросов, посредником между мобильными операторами и банками. Хранить сведения у себя он не будет.
Операторы "большой тройки" же полагают, что в документе не прописаны требования к безопасности передачи информации. Эксперты обращают внимание, что безопасных систем нет и дополнительные меры защиты ЕИС окажутся необходимы.
Представители некоторых сотовых операторов и финансовых институтов считают законопроект утратившим актуальность. Как объяснил представитель "Мегафона", информация о потенциальных мошеннических действиях, в том числе о смене сим-карт, передается операторами банкам в рамках двусторонних соглашений.
Руководитель центра проектов и инноваций "БКС Премьер" Иван Мазов также согласился, что риск мошенничества с подменой сим-карт уже свели к минимуму. По его словам, при замене карты функция получения всех СМС-сообщений блокируется в среднем на сутки.
В Минкомсвязи настаивают, что проект актуален. Там уточнили, что действующие соглашения банков с операторами носят разрозненный характер. По мнению банков, цены в них завышены, отметили в Минкомсвязи.
Ранее Роскачество проверило самые популярные мобильные приложения крупных сотовых операторов. Тестирование коснулось 18 приложений – по девять для iOS и для Android. Все сервисы оказались качественными.
Они поддерживают необходимые функции и отвечают базовым требованиям удобства и безопасности. 16 из 18 приложений преодолели отметку в четыре балла.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: