В Сбербанке выявили пытавшегося похитить данные сотрудника

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Глава одного из бизнес-подразделений Сбербанка пытался похитить клиентскую информацию. Это выяснилось в ходе внутреннего расследования, сообщает РИА Новости.

Сам сотрудник уже дал признательные показания. Известно, что работник 1991 года рождения имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей.

В ходе расследования удалось собрать и задокументировать улики для доказательства совершенного преступления. В настоящее время представители правоохранительных органов ведут с сотрудником процессуальные действия.

Ранее Сбербанк рассказал о возможной утечке персональных данных клиентов. Речь идет об учетных записях по кредитным картам как минимум 200 клиентов Сбербанка.

По факту инцидента было начато служебное расследование. В банке не исключили, что причиной утечки могли стать "умышленные преступные действия одного из сотрудников".

В пресс-релизе отметили, что клиенты банка могут быть спокойны – похищенная информация никак не угрожает сохранности их средств.