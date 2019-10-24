СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка

Фото: Москва 24/Роман Балаев

На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, пишет газета "Коммерсант".

Продавец сообщил изданию, что речь идет о данных по кредитам, накопленным с 2015 года до недавнего времени. Отмечается, что в базе содержатся данные клиентов десяти из 11 территориальных банков Сбербанка.

По данным "Известий", в Сеть утекли данные о 11,5 тысячи граждан, которые брали займы в кредитной организации. При этом в самом Сбербанке отказались от комментариев, назвав информацию "слухами и домыслом".

В записи о каждом клиенте содержится больше 40 ячеек, в том числе полное ФИО, дата рождения, паспортные данные, место работы, домашний адрес, мобильный и рабочий телефоны, сумма кредита и просрочки по нему.

3 октября Сбербанк рассказал о возможной утечке персональных данных клиентов. Тогда речь шла об учетных записях по кредитным картам как минимум 200 клиентов.