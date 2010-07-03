Эксперт рассказал, как не стать жертвой нового способа кражи денег

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Кибермошенники часто применяют одну и ту же схему: пытаются напрямую получить от человека доступ к его смартфону. Об этом Москве 24 рассказал руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц.
"Они звонят вам и просят, например, для защиты ваших данных установить определенное приложение на телефон, чтобы получить информацию о вас удаленно. На самом деле это будет вирусное приложение, которое вы установите, а тем самым откроете мошенникам доступ к смартфону", – говорит эксперт.
По мнению Лифшица, такой подход постепенно теряет популярность у преступников – уж очень много раз о нем было сказано. Тем не менее, отмечает эксперт, в целом статистка плохая, поскольку доверчивых пользователей все равно находят и обманывают.
Лифшиц также дал советы, что нужно делать, чтобы не стать жертвой злоумышленников.
Ранее стало известно, что кибермошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов. Они устанавливают на смартфоны программы удаленного доступа. Об этом рассказал Илья Сачков, глава компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении киберпреступлений.
Ежемесячные потери крупных банков от такого вида мошенничества могут достигать шести-десяти миллионов рублей, отметил Сачков. Эксперт указал, что система Secure Bank ежемесячно фиксирует свыше тысячи попыток хищения денег со счетов с помощью данной схемы.
В Центробанке ранее рассказали о другом способе обмана владельцев банковских карт. Там сообщили, что мошенники при помощи технологии подмены телефонных номеров выдают себя за сотрудников банков и под видом блокировки подозрительных транзакций совершают хищения средств жертв.
В свою очередь, кабмин предложил комитету Госдумы по финансовому рынку обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов по номеру телефона.
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