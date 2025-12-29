Трамп сообщил, что Россия готова помогать восстанавливать Украину

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с Владимиром Путиным обсуждал усилия России по восстановлению Украины после завершения конфликта. Об этом американский лидер сообщил во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, Россия собирается оказать помощь украинской стороне в этом вопросе.

"Президент Путин был очень щедр в своих намерениях относительно успеха Украины, включая поставки энергии, электроэнергии и других товаров по очень низким ценам", – добавил Трамп.

Ранее американский лидер сообщил, что во время разговора с Путиным поднял тему Запорожской АЭС. Он отметил, что поддержал действия российского руководства по электростанции. По его словам, российский президент сотрудничает с Украиной для возобновления ее работы.