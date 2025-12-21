Форма поиска по сайту

Глава нацразведки США опровергла, что РФ якобы хочет контролировать всю Украину

Фото: ТАСС/AP/Julia Demaree Nikhinson

Директор национальной разведки США Тулси Габбард опровергла информацию СМИ о том, что Россия якобы хочет контролировать всю территорию Украины. Об этом она написала в соцсети X.

Габбард заявила, что подобные фейки распространяет агентство Reuters. По ее словам, это издание распространяет ложь и пропаганду от имени "военных авантюристов", желающих подорвать усилия США по урегулированию конфликта.

"Опасно, что вы продвигаете эту ложную версию, чтобы блокировать мирные усилия президента (США Дональда. – Прим. ред.) Трампа и разжигать истерию и страх среди людей, чтобы заставить их поддержать эскалацию войны, чего на самом деле хотят НАТО и ЕС, чтобы втянуть вооруженные силы США в прямую войну с Россией", – указала глава нацразведки США.

По словам Габбард, данные разведки показывают, что российская сторона в действительности стремится избежать более крупного противостояния с НАТО. Кроме того, у России нет никаких планов "завоевывать всю Украину, не говоря уже о Европе".

Ранее Владимир Путин заявил, что утверждения о возможном нападении России на Европу являются ложью и бредом. Он отметил, что в Европе людям навязывают страхи о якобы неизбежном столкновении с Россией и необходимости готовиться к большой войне.

По словам российского лидера, РФ готова работать с Великобританией, Европой и США, но на равных, только при уважительном отношении друг к другу.

