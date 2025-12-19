Путин заявил, что новых спецопераций не будет, если к РФ будут относиться с уважением

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Никаких новых специальных операций не будет, если к России будут относиться с уважением и не будут "надувать" ее. Об этом Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Он напомнил, что западные страны обещали не допустить расширение НАТО на восток, но в итоге "надули". Российский лидер подчеркнул, что Запад сам создал конфликт на Украине и продолжает нагнетать обстановку, готовясь к войне с Россией.

"Ну что, мы собираемся нападать на Европу, что ли? Что это за чушь!" – сказал российский лидер.

Обвинения Москвы в якобы подготовке нападения на Европу делаются из внутриполитических соображений, чтобы создать образ врага. По словам Путина, европейские государства пытаются прикрыть ошибки, которые системно совершались многими западными правительствами на протяжении ряда лет.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов рассказывал, что планы НАТО предусматривают достижение готовности к военному столкновению с Россией к 2030 году. Путин тогда отмечал, что Европа навязывает гражданам страх войны с Россией, руководствуясь сиюминутными, личными или групповыми политическими интересами.

Большая пресс-конференция и прямая линия Путина проходят в Гостином Дворе. Прием обращений осуществляется вплоть до окончания прямой линии. Сообщения принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.

