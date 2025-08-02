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02 августа, 14:45

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Strategic Culture: НАТО паникует из-за продвижения российской армии

НАТО паникует из-за продвижения российской армии – СМИ

Фото: 123RF/niserin

Североатлантический альянс паникует на фоне продвижения ВС России на всей линии фронта. Об этом сообщает издание Strategic Culture.

"НАТО переживает сейсмическую панику по поводу собственной репутации, поскольку чем дальше продвигается российская армия, тем яснее руководство альянса и западные лидеры понимают, что ее собственный авторитет падает", – отметил автор публикации.

Отмечается, что ранее лидеры европейских стран планировали разместить на Украине десятки тысяч своих военнослужащих после урегулирования украинского конфликта, однако успехи ВС РФ делают данную перспективу несбыточной.

Ранее Владимир Путин назвал привычной и беспардонной ложью утверждения о планах России вторгнуться в Европу. Он уточнил, что такую "страшилку" руководство НАТО самостоятельно придумало и повторяет из года в год, чтобы, по мнению президента, обманывать собственный народ и вытаскивать из него деньги.

При этом генсек Альянса Марк Рютте не смог ответить на вопрос, почему он считает, что РФ нападет на Европу в течение нескольких лет.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

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